Canadisk provins gir seg selv lov til å bryte loven

Canada er en av verdens største oljeprodusenter, og mye av olje kommer fra tjæresand i nettopp Alberta. Provinsen har i årevis ligget i strid med de nasjonale myndighetene, som i 2018 innførte karbonskatt og andre klimatiltak for å få ned CO2-utslippene.

Flere provinser forsøkte å stanse karbonskatten, men tapte i høyesterett. Nå har Alberta vedtatt det de kaller en suverenitetslov, der provinsen gir seg selv rett til å ikke etterkomme føderale lover den anser som skadelige.

Provinsens ferske førsteminister, Danielle Smith fra United Conservative Party, sier loven også kan brukes til å motsette seg nasjonale regler for våpenkontroll.

– Landet vårt en føderasjon av suverene og uavhengige rettsområder. Provinsene har en rett til å utøve sin suverene myndighet innenfor de områdene vi styrer selv, sier Smith.

Den mest kontroversielle delen av lovforslaget ble ikke vedtatt. Det ville gitt Smiths regjering mulighet til å endre lover uten å gå veien om provinsforsamlingen.

Opposisjonspartiet New Democratic Party (NDP) sier loven fortsatt er en grunnlovsstridig røre som går utenom demokratiske prosesser og kan føre til at investorer kvier seg for å satse i Alberta.

Også urfolksledere er bekymret for hva loven kan føre til.

