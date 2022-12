Biden: Emiratene tilrettela for fangeutvekslingen med Russland

Griner ble torsdag løslatt fra russisk fengsel i bytte mot den russiske våpenhandleren Viktor Bout, som har sittet i amerikansk fengsel i en årrekke.

Biden opplyste i en tale torsdag at Griner satt på et fly tilbake til USA, og at hun er ved godt mot. Samtidig understreker han at det har vært en svært stor påkjenning for henne å sitte fengslet i Russland.

– Hun har mistet måneder av livet og har opplevd et meningsløst traume. Hun fortjener rom, privatliv og tid med sine kjære for å komme seg etter å ha vært urettmessig fengslet, sa Biden.

Han sa at forhandlingene om å få henne løslatt har vært «krevende og intense», og han takket De forente arabiske emirater for rollen de har hatt med å tilrettelegge fangeutvekslingen.

Biden understreket samtidig at USA ikke har glemt amerikanske Paul Whelan, som har sittet i russisk fangenskap i en årrekke.

– Vi har ikke gitt opp forsøket på å få ham fri, sa Biden.

