Volodymyr Zelenskyj kåret til årets person av Time

Magasinet omtaler valget av Zelenskyj som «det klareste i nyere tid».

– Uansett om kampen for Ukraina fyller deg med håp eller frykt, så har Volodymyr Zelenskyj oppildnet verden på en måte vi ikke har sett på flere tiår, skriver Time.

Magasinet trekker fram hvordan Zelenskyj ikke flyktet Kyiv da Russland invaderte landet 24. februar, men i stedet ble værende og samlet troppene, og hvordan presidenten siden daglig har kommunisert med resten verden, både via nettplattformer og i taler til ting som Parlamentet, Verdensbanken og Grammy-prisen.

– Ukrainas president var over alt. Hans informasjonsoffensiv har ført til et skifte i det geopolitiske værsystemet, og ført til en bølge av handling som har gått over hele verden, skriver magasinet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen