Elon Musk dyttet ned fra rikingtoppen en kort stund

I tillegg til milliardene Musk har brukt på Twitter, førte en nedtur for Tesla-aksjen til at han en stund falt ned på andreplass på listen over verdens rikeste, skriver Forbes ifølge Reuters.

Førsteplassen ble overtatt av Bernard Arnault og hans familie, som leder luksusmerkeselskapet LVMH. Etter en kort stund på toppen, var Arnault igjen tilbake på andreplass med en formue på 185,3 milliarder dollar – drøyt 1.845 milliarder kroner.

Franskmannen var med på å grunnlegge LVMH, morselskapet bak luksusmerker som Louis Vuitton, Moët & Chandon og Hennessy – som til sammen danner grunnlaget for forkortelsen i firmanavnet.

Selskapet eier også over 70 andre merkevarer, blant annet Christian Dior, Fendi, Givenchy, Stella McCartney, Kenzo, Celine, Sephora, Princess Yachts, TAG Heuer og Bulgari.

