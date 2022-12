Opposisjonspolitiker Kolesnikova tilbake i cella i Belarus etter operasjon

Kolesnikova soner en elleve år lang dom for å ha vært med på å arrangere demonstrasjoner mot regimet til Aleksandr Lukasjenko.

Hennes far, Aleksandr Kolesnikov, fikk lov å besøke datteren i ti minutter og konstaterte at hun virket svak, men at hun er ved godt mot og til og med forsøkte å smile, forteller han.

Kolesnikova (40) har vært fengslet siden september 2020 da hun rev i filler passet sitt på grensa for å hindre at hun ble deportert fra Belarus mens de store demonstrasjonene mot regimet pågikk.

Hun ble dømt i september 2021 for å ha samarbeidet med andre om å ta makten i landet, dannet en ekstremistisk organisasjon og oppildnet til handlinger som truet statens sikkerhet.

Belarus ble rystet av massive protester mot gjenvalget av Lukasjenko i august 2020, som opposisjonen mente var manipulert. 35.000 mennesker ble arrestert da regimet slo ned på protestene, og flere tusen ble banket opp.

Kolesnikova var med på å samordne protestene og motsatte seg regimets forsøk på å kaste henne ut av landet. Agenter kjørte henne til grensa med Ukraina, men da de prøvde å dytte henne over grensa, rev hun i stykker passet, spaserte tilbake og ble arrestert.

