EU-plan skal minske migrantstrømmen

Tre ganger så mange migranter har kommet til Europa via Vest-Balkan-ruten i år sammenlignet med i fjor. EU-kommisjonen har nå meislet ut en kriseplan som skal bidra til å få ned antallet.

Planen består av fem hovedstolper med 20 konkrete tiltak:

Styrke grensekontrollen langs rutene

Raske asylprosesser og bedre mottakskapasitet

Bekjempe smugling

Bedre samarbeid om returer

Samordne visumpolitikken

– Migrasjon er en felles utfordring og noe vi må håndtere i fellesskap. Ingen av våre medlemsland og partnere på Vest-Balkan skal stå alene med disse utfordringene, sier EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas.

Tirsdag samles lederne for landene i Vest-Balkan og EU-lederne til et eget toppmøte i Albanias hovedstad Tirana. Senere i uken holder EU-landenes innenriks- og justisministre et to dager langt møte i Brussel. Begge steder er migrasjon ventet å bli et viktig tema.

