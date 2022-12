ANC vil ikke stemme mot Ramaphosa

– Dersom nasjonalforsamlingen går videre med dette i morgen, vil ANC ikke støtte et slikt forslag, sa ANCs generalsekretær Paul Mashatile mandag.

Sør-Afrikas nasjonalforsamling har berammet en debatt om en svært kritisk rapport om Ramaphosa tirsdag. Deretter skal de etter planen stemme over om man skal gå videre med saken.

For å avsette ham, trengs det to tredels flertall i parlamentet. ANC har 230 av de 400 mandatene, så et slikt flertall er lite sannsynlig.

Ramaphosa er anklaget for grov korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med tyveriet av en stor pengesum fra gården hans i 2020.

En uavhengig parlamentarisk komité offentliggjorde i forrige uke en rapport om skandalen som viser at han ha brutt landets korrupsjonslover. Mandag gikk han til sak for å få rapporten annullert.

Ifølge anklagene fant tyver 580.000 dollar i kontanter under et innbrudd på gården hans. Deretter skal Ramaphosa ha sørget for at tyvene ble bortført og bestukket, slik at de skulle holde tett om funnet.

Kommisjonen bak rapporten stiller seg tvilende til Ramaphosas forklaring om at pengene under sofaputene hans var betaling for salg av bøfler til en forretningsmann fra Sudan og spør hvorfor dyrene fortsatt befant seg på gården hans, over to år senere.

