20 prosent har opplevd vold på jobb

– Vold og trakassering på jobben er et utbredt fenomen over hele verden, heter det i en rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, som er utarbeidet i samarbeid med Lloyd’s Register Foundation og Gallup.

Rapporten er et første forsøk på å kartlegge omfanget og hyppigheten av problemet og hvilke hindringer som gjør at folk ikke snakker om det.

22,8 prosent sier at de har opplevd en eller annen form for vold eller trakassering på jobben i løpet av sitt liv. Nesten en tredel sier de har opplevd mer enn en form for vold og trakassering, mens 6,8 prosent har opplevd både fysisk. psykologisk og seksuell vold og trakassering.

Ifølge rapporten hadde færre enn 55 prosent som hadde opplevd slikt, fortalt om det til noen andre. De oppgir flere grunner til det. De mest vanlige er at det er bortkastet tid eller at det kunne ødelegge ryktet deres.

– Vold og trakassering på jobb er et tabu tema. I mange tilfeller er det ingen bestemmelser eller systemer på plass, og der hvor de fins, mangler de troverdighet, sier Manuela Tomei, som er assisterende generalsekretær i ILO.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 74.364 arbeidere i 121 land. I enkelte land, der tillatelse ble avkrevd, kunne enkelte spørsmål ikke stilles, og i andre måtte de redigeres.

Granskerne fant også at hva som kan defineres som vold og trakassering, varierer fra land til land. I enkelte land vil det å dytte noen, bare oppfattes som uhøflig og ikke noe mer.

