Vulkanutbrudd i Indonesia – landsbyer evakueres

Varm aske steg 1,5 kilometer opp i lufta fra vulkanen på øya Java søndag. Lava og glovarm gass og aske strømmet nedover fjellsidene.

Indonesiske myndigheter hevet beredskapsnivået og ba folk holde seg minst 8 kilometer unna krateret.

Flere landsbyer er dekket med aske, men det er så langt ikke meldt om personskader eller omkomne.

Flere hundre mennesker – de fleste kvinner, barn og eldre – flyttes til tryggere områder. Midlertidige oppholdssteder klargjøres for dem som evakueres, ifølge Abdul Muhari, talsperson for Indonesias etat for krisehåndtering.

Han forteller at monsunregn førte til at lavadomen på toppen av den 3.676 meter høye vulkanen kollapset. Dette utløste utbruddet.

På Japan advarte landets meteorologiske institutt om risikoen for en mulig tsunami etter utbruddet i Indonesia. Foreløpig ser det ikke ut til at sørlige deler av Japan er truffet av store bølger forårsaket av vulkanen Semeru.

Vulkanen hadde også et utbrudd i desember i fjor, og da omkom 51 mennesker i landsbyer som ble begravet i gjørme. Flere hundre personer fikk brannskader.

