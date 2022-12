Israelske medier: Angrep mot Gaza etter rakettangrep mot Israel

IDF gjennomførte angrep mot flere mål på Gazastripen natt til søndag, ifølge israelske medier, blant dem Haaretz og Ynet.

En våpenfabrikk tilhørende Hamas ble rammet i angrepet, og det som omtales som en «terrorist-tunnel» tilhørende Hamas på den sørlige delen av Gazastripen, ble også truffet i det israelske angrepet, ifølge Jerusalem Post.

Angrepet ble gjennomført etter at militante palestinere på Gazastripen skjøt en rakett som slo ned i et åpent område i kibbutzen Nahal Oz sør i Israel, like ved grensen mot Gazastripen, lørdag kveld. Det var det første rakettangrepet mot Israel på en måneds tid.

Palestinske kilder opplyste tidligere lørdag til Haaretz at militante palestinere da forberedte seg på et motangrep fra Israel etter rakettangrepet, og at forsøk på hindre eskalering var på gang.

Egyptisk etterretning er i tett kontakt med palestinske fraksjoner og advarer dem mot å eskalere situasjonen, ifølge Jerusalem Post.

Natt til søndag hadde ingen gruppe påtatt seg ansvaret for rakettangrepet mot Israel.

