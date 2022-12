Irans påtalemyndighet: Moralpolitiet nedlegges

Sist oppdatert 10.50

Uttalelsen fra riksadvokat Mohamed Jafar Montazeri kom under en religiøs konferanse lørdag kveld, ifølge de iranske nyhetsbyråene Irna og Isna.

Uttalelsen er gjengitt av nyhetsbyråene AP og AFP. Angivelig fikk Montazeri et spørsmål om nedleggelsen fra en person i salen.

– Moralpolitiet har ingenting med rettsvesenet å gjøre, hevdet lederen for den iranske påtalemyndigheten.

– Fortsetter å overvåke

Montazeri kom ikke med flere konkrete detaljer om tidsperspektivet for avviklingen. Hvor store endringene blir for Irans befolkning, er foreløpig uklart.

– Rettsvesenet fortsetter å overvåke atferden på samfunnsnivå, sa riksadvokaten.

Moralpolitiet ble opprettet i 2006 og har hatt som oppgave å sikre respekten for islamsk moral som beskrevet av landets geistlige myndigheter. Styrken har blant annet passet på at iranske kvinner følger strenge regler for hvordan de skal kle seg.

Store demonstrasjoner

I Iran har det vært store demonstrasjoner mot regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Hun ble pågrepet for ikke å ha dekket til håret i henhold til de strenge klesreglene for kvinner.

Unge kvinner har spilt en stor rolle i protestene, og mange har tatt av seg det påbudte hodesjalet for å vise motstand mot regimet.

Fredag sa Montazeri at det iranske hijab-påbudet kan bli revurdert og at både rettsvesenet og nasjonalforsamlingen jobber med denne saken.

Fakta om Irans moralpoliti

* Irans såkalte «moralpoliti» har i oppgave å sikre respekten for islamsk moral som beskrevet av landets geistlige myndigheter. De innebærer blant annet å rapportere om «dårlig hijab», et samlebegrep som gjelder brudd på landets strenge kleskode for kvinner.

* I henhold til sharialovene er kvinner forpliktet til å dekke håret og bruke lange, løstsittende klær for å skjule figuren sin.

* En typisk enhet i moralpolitiet består av en varebil, en mann og en kvinne, som patruljerer eller venter i travle offentlige rom for å overvåke ukorrekt oppførsel og påkledning.

* Personer som blir pågrepet av moralpolitiet slipper enten unna med en advarsel eller blir brakt i varetekt på en politistasjon eller til en anstalt, hvor de blir fortalt hvordan de skal kle seg eller opptre «moralsk». Kvinner løslates kun til mannlige slektninger.

* I enkelte tilfeller gis det også bøter, selv om det ikke er noen generell regel om pengestraff.

* Moralpolitiet er i Iran offisielt kjent som Gasht-e Ershad eller «veiledningspatruljen».

* Det har vært demonstrasjoner mot Irans strenge kleskode for kvinner siden den Iranske revolusjonen i 1979.

* Demonstrasjonene som har preget landet de siste månedene, ble utløst etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Hun ble pågrepet av moralpolitiet fordi hun ikke hadde tildekket håret tilstrekkelig.

