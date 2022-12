Iran: Hijab-påbud skal revurderes

– Både nasjonalforsamlingen og rettsvesenet jobber med dette – om loven trenger noen endringer, sa Mohammad Jafar Montazeri i den hellige byen Qom.

Han ble sitert av det iranske nyhetsbyrået Isna fredag. Hva som eventuelt kan bli endret i loven, sa ikke riksadvokaten noe om.

Iran har vært preget av store demonstrasjoner mot regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. Hun ble pågrepet for ikke å ha dekket til håret i henhold til de strenge klesreglene for kvinner.

Demonstrasjonene ser ikke ut til å avta. Demonstrantene gir uttrykk for at de er lei etter flere tiår med sosial og politisk undertrykkelse. Kravet om regimeendring vokser.

Unge kvinner har spilt en stor rolle i protestene, og mange har tatt av seg det påbudte hodesjalet for å vise motstand mot regimet.

Den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights meldte tirsdag at minst 448 mennesker er drept av sikkerhetsstyrkene i forbindelse med protestene. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, har opplyst at minst 14.000 er blitt pågrepet, blant dem barn.