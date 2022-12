Flere koronarestriksjoner oppheves i Kina

En rekke kinesiske byer hadde allerede begynt å lette på restriksjonene etter den største uroen i Kina siden 1989. Fra og med fredag krever ikke lenger storbyen Chengdu et negativt testresultat for å komme inn på offentlige steder eller T-banen.

Byens 15 millioner innbyggere trenger istedenfor bare bevis på at de ikke har vært i et område med mye smitte.

I Beijing skal ikke lenger helsevesenet avvise pasienter som ikke har en negativ koronatest i løpet av de siste to døgnene. I januar spontanaborterte en kvinne i storbyen Xi'an etter at et sykehus nektet å behandle henne på grunn av manglende koronatest.

Mange steder som har pågående koronautbrudd, har igjen begynt å åpne restauranter, kjøpesentre og skoler. Det gjelder også Urumqi, som har vært nedstengt siden august.

Samtidig har myndighetene begynt å slå hardere ned på demonstrasjonene og trappet opp overvåkingen av landets innbyggere.

