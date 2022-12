Opprørere i Øst-Kongo anklages for massakre på 50 sivile

Massakren skjedde i byen Kishishe tirsdag denne uken, opplyser general Sylvain Ekenge i en uttalelse, som også er delt på Twitter.

Kinishie ligger nord for byen Goma helt øst i Kongo.

Opprørerne anklages for å stå i ledtog med Rwanda, og den kongolesiske hæren mener at både rwandiske regjeringsstyrker og M23-militsen sto bak massakren. De anklages også for å ha bortført flere andre personer fra Kishishe.

Angrepet på sivilbefolkningen skal ha skjedd i forbindelse med at M23 angrep en av regjeringshærens stillinger.

Tidligere torsdag ble det meldt om fortsatt harde kamper mellom kongolesiske regjeringsstyrker og M23 i Kongo selv om en våpenhvile skulle ha begynt fredag i forrige uke.

M23-militsen har rykket kraftig fram i Øst-Kongo de siste månedene og skapt stor uro både i Kongo og i nabolandene.

Over 100 sivile skal ha blitt drept i løpet av de siste fire dagene, ifølge lokalmediet Plume du Congo.

