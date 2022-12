Norsk juletre lyser opp London for 75. gang

Juletreet på Trafalgar Square midt i hjertet av London er en gave fra Oslo kommune. Hvert år siden 1947 har britene fått et grantre som takk for Storbritannias hjelp til Norge under andre verdenskrig.

– Dette er en viktig tradisjon, som har en litt ekstra betydning i år, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til NTB i november i forbindelse med 75-årsjubileet.

– Treet symboliserer vennskap, solidaritet og samhold. Det har en litt ekstra betydning i år. Og i den vanskelige og uforutsigbare tiden vi nå lever i, er det viktig å opprettholde tradisjoner som skaper fellesskap og håp for fremtiden, sa hun.

