Kunngjøringen ble offentliggjort torsdag i forbindelse med Macrons besøk i Washington.

De to understreker at de vil støtte «Ukrainas forsvar for sin suverenitet og territorielle integritet, inkludert politisk, sikkerhetsmessig, humanitær og økonomisk støtte så lenge det trengs».

De fastslår også at de er «fast bestemt på å stille Russland til ansvar for godt dokumenterte grusomheter og krigsforbrytelser».

