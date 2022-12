Forsvarsministeren vil styrke samarbeidet med Tyskland

Tyske myndigheter har satt av 1.000 milliarder kroner til å ruste opp eget forsvar i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Det lover godt for Norge, ifølge Gram.

– Den betydelige satsingen Tyskland setter i gang gjennom dette fondet, åpner opp for enda mer samarbeid, sier forsvarsministeren.

Patruljerer i Nordsjøen

Han er denne uken i den tyske hovedstaden for å delta på Berlin Security Conference, som Norge er medarrangør for.

– Vi ser at Tyskland vender seg enda mer nordover. Det er veldig bra for oss – ikke bare på materiellsiden, men også med økt aktivitet og tilstedeværelse, sier Gram.

Han viser til at den tyske fregatten Rheinland-Pfalz nylig deltok i den tyske øvelsen Heimdall utenfor Andøya, før den trakk sørover for å patruljere rundt norske oljeinstallasjoner.

Det er noe Gram både tror og håper vi vil se mer av i tiden fremover.

– Vi er veldig glad for at nære allierte ønsker å stille opp for Norge, sier Gram.

Ber om Nato-senter

Onsdag ble det kjent at Norge og Tyskland sammen vil be Nato utvikle et senter som kan koordinere innsatsen for å sikre undersjøisk infrastruktur.

På en pressekonferanse bekreftet statsminister Olaf Scholz at Tyskland vil fortsette å bidra til å sikre kritisk infrastruktur i Norge etter eksplosjonene på Nord Stream-rørledningene mellom Russland og Tyskland.

Nato doblet tidligere i høst tilstedeværelsen i Nordsjøen og Østersjøen til over 30 fartøy.

– Vi må antakelig stå i dette over ganske lang tid og ha utholdenhet. Vi har våre egne kapasiteter med Kystvakten og andre, men samspillet med nære allierte er viktig, sier Gram.

Bråk om stridsvogner

Scholz ga uttrykk for at også han vil styrke det tysk-norske forsvarssamarbeidet fremover – særlig når det gjelder stridsvogner og fregatter.

Regjeringen skal snart fatte en beslutning om innkjøp av 83 nye stridsvogner til Forsvaret til en verdi av 19,3 milliarder kroner. Valget står mellom tyske Leopard 2A7 og sørkoreanske K2 Black Panther.

Forsvarssjefen har imidlertid rådet regjeringen til å stanse kjøpet og heller satse på nye helikoptre og langtrekkende våpen, skriver Dagens Næringsliv.

Gram har tidligere sagt at regjeringen fortsatt planlegger for anskaffelse av stridsvogner. Vurderingen av hvilke er nå i sluttfasen, ifølge forsvarsministeren.

