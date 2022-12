Demokratenes generasjonsskifte: Hvem er den nye lederen?

Demokratene har valgt sin nye ledertrio i Representantenes hus: Hakeem Jeffries, Katherine Clark og Pete Aguilar.

De tre tar over styringen i januar, men har allerede blitt historiske. For første gang i kongressens historie får et av de store partiene en ledergruppe uten hvite menn. Jeffries, som er valgt til Demokratenes leder i Huset, er i tillegg den første svarte amerikaneren som skal lede et av de store partiene i Kongressen.

– Denne nye generasjonen av ledere gjenspeiler livligheten og mangfoldet i vår store nasjon, sa Nancy Pelosi i en gratulasjonserklæring til Jeffries onsdag etter at den nye ledertrioen var klar.

Pelosi kunngjorde i november at hun ikke ville ta gjenvalg som partiets leder i Representantenes hus, et verv hun har hatt siden 2007. Generasjonsskiftet stopper ikke med 82 år gamle Pelosi: hennes nestkommanderende Steny Hoyer (83) og innpisker James Clyburn (82) har også sittet lenge i maktposisjoner, men trer nå tilbake fra dagens lederverv.

Mangfold og kritikk

Jeffries, Clark og Aguilar hadde ingen utfordrere, og går inn som ledere med støtte også fra dem de erstatter.

Flere demokrater har trukket fram kontrastene med opposisjonen: etter et dårligere mellomvalg enn ventet har Republikanerne knappere flertall i Representantenes hus enn det som ble spådd på forhånd. Republikaneren Kevin McCarthy, som prøver å sikre toppjobben, sliter med å samle rekkene og få den støtten han trenger.

Det viser orden i demokratene og uorden blant republikanerne, mener demokraten Ted Lieu, ifølge The New York Times. Ledertrioen med en svart mann, en hvit kvinne og en latino viser også «det vakre mangfoldet i USA», sa Lieu. Folkevalgte Ilhan Omar har sluttet seg til, og har sagt at hun er glad for å i Jeffries få en leder som «faktisk representerer mangfoldet» i partigruppa.

Ikke alle er fornøyd med at avstemningen onsdag ble gjennomført uten motkandidater.

– Dette er det mest betydningsfulle generasjonsskiftet vi har sett blant demokrater i Huset på flere tiår. Personlig mener jeg vi ville vært tjent med en debatt om hva det betyr, sier Alexandria Ocasio-Cortez.

Hvem er Hakeem Jeffries?

Så hva får Demokratene i den nyvalgte lederen, annet enn et generasjonsskifte? 52 år gamle Jeffries representerer New York og blir demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus, gitt at republikaneren McCarthy velges til speaker. Selv om Jeffries med utnevnelsen blir historisk, er bakgrunnen hans ganske typisk, skriver BBC. Først var han advokat, så ble han valgt inn i delstatsforsamlingen i New York, før han i 2013 tok steget inn i Representantenes hus.

I valgkampen i 2013 ble Jeffries omtalt som Brooklyns Barack Obama. Det avviste han, og sa at han hadde lite til felles med den daværende presidenten. Han har seinere markert seg som frittalende og skal være populær blant de fleste kollegene. 20 år etter at rapperen The Notorious B. I. G ble skutt og drept i Los Angeles, æret Jeffries ham i Representantenes hus. The Notorious B. I. G representerte den klassiske amerikanske drømmen, sa Jeffries, som i tillegg dro til med å rappe fra låten «Juicy».

I løpet av Donald Trumps presidentperiode gikk Jeffries ofte hardt ut mot det han omtalte som radikale republikanere som ga etter for presidenten.

Jeffries har også erfaring fra lederskapet i Demokratene; siden 2019 har han hatt den femte øverste posisjonen i partiet.

Han er medlem av grupperingen Congressional Progressive Caucus, den mest venstredreide gruppa i Demokratene. Men flere på venstresida har allerede omtalt ham som «nok en næringslivs-demokrat». Jeffries har selv vært klar på at han er en «progressiv svart demokrat», men har i et intervju også kommet med klar beskjed til partifellene: «Det kommer aldri til å skje at jeg gjør knefall for ytre venstre demokratisk sosialisme».

Dermed kan han havne i klinsj med Vermont-senator Bernie Sanders og hans støttespillere, som Alexandria Ocasio-Cortez og Rashida Tlaib, begge folkevalgte i Representantenes hus og medlemmer i organisasjonen Democratic Socialists of America.

Konflikt med venstresida

Med på laget i den nye ledertrioen får Jeffries Katherine Clark (59), som representerer Massachusetts, og Pete Aguilar (43) fra California. Selv om rokkeringen kan gjøre sitt for å dempe kritikken fra enkelte om alderen på politikerne med toppverv i partiet, er andre kritiske. De tre nyvalgte anses for å være på linje med den etablerte politikken, og særlig Jeffries har flere ganger støtt sammen med partifeller på venstresida. Det er mistro mot ham på partiets venstreside, skriver nettstedet Vox.

Demokratenes nye ledertrio i Representantenes hus: Katherine Clark (t.v.), Hakeem Jeffries (midten) og Pete Aguilar (t.h.). (J. Scott Applewhite/AP)

– I teorien høres det bra ut at lederskapet i Demokratene vil gi stafettpinnen videre til en yngre leder. Men Jeffries har ikke bevist at han representerer vår generasjon og har ikke vist at han virkelig klarer å ta opp krisene generasjonen vår står overfor, mener John Paul Mejia, talsperson i Sunrise Movement, en bevegelse som jobber med klimakamp.

Det er likevel saker der partiet ikke står like langt fra hverandre. Jeffries er ikke motstander av den store helsesatsingen «Medicare for all», og har støttet målet om en føderal minstelønn på 15 dollar timen. Han har prøvd å bagatellisere uenigheten innad i partiet, og har sagt at han, i sammen med lederkollegene, har tro på at de vil klare å holde partiet samlet i året som kommer.

Alle betyr noe, sa Jeffries onsdag og trakk fram de ulike fraksjonene i partiet, i tillegg til geografiske skillelinjer.

– Om du er i sentrum, sentrum-venstre, i mer progressive deler av partigruppa, alle betyr noe, sa han.

Utfordringer framover

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier at ikke bare minner Jeffries ham om Pelosi. Den nyvalgte lederen også er flink til å strekke ut en hånd til folk med ulike ideologier, sier Schumer.

– Det kommer til å være mange republikanere som ikke vil være fornøyd med MAGA-retningen til partiet, og jeg kan ikke se for meg en bedre person til å jobbe med dem og prøve å få ting gjort.

MAGA (Make America Great Again) er Donald Trumps slagord og brukes av flere av støttespillerne hans.

Men demokratene står foran en krevende oppgave. De har mistet flertallet i Representantenes hus, og det kan bli vanskelig for dem å få gjennomslag for den politikken de ønsker. Jeffries lovet onsdag å jobbe på tvers av partipolitiske skillelinjer der det lar seg gjøre.

Republikanerne vil kunne bruke sin nyvunne makt til å blokkere president Joe Bidens lovgivende agenda. De har blant annet varslet at de vil etterforske Bidens håndtering av koronapandemien og USAs tilbaketrekking fra Afghanistan, skriver NTB.

