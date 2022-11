Tre tenåringer risikerer dødsdom i Iran

Ifølge påtalemyndigheten i Iran ble mannen avkledd og drept 3. november i byen Karaj, vest for Teheran, av en gruppe sørgende som hadde samlet seg for å minnes en avdød demonstrant.

Rettssaken mot de 15 som er tiltalt for drapet, startet onsdag. De er tiltalt for såkalt «korrupsjon på jord», som etter den islamske straffeloven kan straffes med døden.

Påtalemyndigheten opplyser at tre av de tiltalte er 17 år gamle, og at saken deres skal opp for en ungdomsdomstol.

Iran har de siste månedene vært preget av store demonstrasjoner i kjølvannet av at den 22 år gamle kurdisk-iranske Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt. Det iranske regimet har slått hardt ned på protestene.

Ifølge myndighetene har mer enn 2.000 blitt siktet, og minst seks har blitt dømt til døden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!