Skittkasting og grove beskyldninger før omkampen i Georgia

Siden mellomvalget 8. november har kandidatene hatt fire uker på seg til å sikre flertall i hjemstaten. Verken sittende senator Raphael Warnock eller utfordreren, fotballhelt Herschel Walker, fikk 50 prosent av stemmene i første runde.

Demokratene har allerede sikret seg et hårfint flertall i Senatet i Kongressen, men valgkampen mellom demokraten Warnock og republikaneren Walker utkjempes med stadig større bitterhet og uforsonlighet.

Forskjellen er stor fra valget for to år siden, da resultatet i Georgia bestemte hvem som skulle få flertall i andrekammeret i Kongressen. Dette er nå avgjort før Georgia-resultatet er klart, men det har ikke dempet intensiteten i valgkampen.

Gamle og nye knep for å rakke ned på motstanderen brukes i begge leirer. Ekskoner framstår på store boards, påstander om abort, boligsvindel, mental ustabilitet og manglende intellektuell kapasitet flyr i luften.

[ Trump anses som en større belastning enn fordel før omvalget i Georgia ]

– Hovedfag i løgn

– Herschel Walker kan ikke tas på alvor. Han har hovedfag i løgner og roter med elementære begrep om hvordan politikk drives i offentligheten. Men valget er like fullt svært viktig. Ikke bland disse to tingene, lød budskapet fra Warnock til tilhengerne under et valgmøte.

Walker på sin side framstiller Warnock, en ledende pastor i Ebenezer Baptist Church, som en hykler. Han beskylder den sittende senatoren for å opptre servilt overfor president Joe Biden. Walker bruker kallenavnet Scooby-Doo, hunden fra tegneserien med samme navn med framtreden og talegaver som virker noe bortreist.

Disse gjensidige salvene er karakteristiske for konfliktnivået i kampen om å kapre velgere. For Walker betyr valgkampen at han må sikre seg støtte fra nye grupper blant uavhengige og moderate, ettersom han ikke kom like godt ut av valget som den andre republikaneren på stemmeseddelen, guvernør Brian Kemp. Kemp fikk 200.000 flere stemmer enn Walker, og det er blant disse han nå kjemper for å utvide støtten forut for 6. desember.

[ Senatet vedtar lov om likekjønnet ekteskap – setter Høyesterett på sidelinjen ]

Ingen over 50 prosent

Av fire millioner avgitte stemmer fikk sittende senator Warnock 37.000 flere enn Walker, men ingen av kandidatene fikk over 50 prosent av stemmene.

Omkampen sies å være en type tvekamp Warnock ønsker seg: Et klart og tydelig valg mellom to rivaler. Demokratene har fått drahjelp av tidligere president Donald Trumps uriktige påstander om at valget i 2020 ble manipulert og seieren fratatt ham.

Dette har fått mange av hans moderate tilhengere til å fjerne seg fra republikanerne, en velgerflukt som er en utfordring for Walker.

Valget i 2020 ga demokratene i Senatet et minst mulig flertall gjennom stemmen til visepresident Kamela Harris. Skulle Warnock, Georgias første svarte senator, vinne omkampen, får demokratene et klarere og mer behagelig flertall med 51 mot 49 stemmer. Taper han, blir situasjonen for neste periode den samme som for forrige, og med den samme hårfine marginen.

Saken fortsetter under videoen

Ikke egnet

Warnocks budskap gjennom hele valgkampen, og det han liker best å snakke om, er hans evne til å få skrudd sammen avtaler i Washington, samt de personlige egenskapene og verdiene han bringer til stillingen som senator. Det er først i valgkampens siste runder senator Warnock begynte å framstille Walker som uforberedt og ikke egnet til jobben som medlem av Senatet.

Da hadde to kvinner stått fram og beskyldt Walker for å ha oppmuntret dem til å ta abort og betalt for inngrepet. Walker er i dag abortmotstander og fikk mye negativ presse da disse opplysningene kom for dagen. Selv avviser han beskyldningene.

– Min utfordrer lyver om alt, sa Warnock på et valgarrangement nylig. Han serverte en rekke angivelige løgner som utfordreren har smykket seg med.

– Han sier han har jobbet i politiet. Det har han ikke. Han sier han arbeidet for FBI. Heller ikke riktig. Han sier han tok eksamen ved universitet i Georgia. Også feil. Han sier han eier bedrifter med 800 ansatte. Det er åtte, hamret Warnock.

Walkers kampanjeleder sier at kandidaten er et konkurransemenneske, og at han er komfortabel med en-til-en-kampen som han nå utkjemper med Warnock. Kampanjeleder Scott Paradise minner om Walkers bakgrunn som kjendis i amerikansk fotball, han har vært kickbokser og har også vært med på boblaget til USA under OL.

[ Militsleder kjent skyldig i kongresstorming ]

Martin Luther King Jr.

Walker angriper på sin side noen av Warnocks disposisjoner som leder av den berømte baptistkirken som Martin Luther King Jr. en gang talte i. Han hevder at flere beboere i et av boligkompleksene som kirkesamfunnet under Warnocks ledelse eier, er blitt truet med oppsigelse og sier at boligforholdene er elendige.

– Det Warnock gjør i denne boligblokka er ikke riktig. Man skal ikke misbruke navnet til Jesus eller Martin Luther King. Du er ingen av dem, sa han til Warnock.

Warnock repliserte at ingen er kastet ut, og sier at løgnene til Walker føyer seg til en lang liste med overdrivelser og falske beskyldninger.

– Hva slags person er det som farer med løgn om kirken? Dette er ikke første gang noen har angrepet Ebenezer Baptist Church. Og de angrep Martin Luther King Jr. Så jeg er i godt selskap, sier Warnock.

Siden de to kandidatene møttes til sin eneste debatt 14. oktober, har Warnock hamret løs på Walker for hans manglende politiske erfaring og uklare politikk på områder som helse og klima.

Walker mener at USA ikke er «er klar» for å innføre klimatiltak, og at landet kan beholde sin bensinslukende bilpark som han hevder har utslipp godt innenfor det forsvarlige.

[ Republikansk valgstyre i Arizona nekter å godkjenne valget ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Stadig flere kvinner blir drept av skytevåpen i USA ]