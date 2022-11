Kanye West ansetter holocaust-fornekter: – Et personlig stunt

24 år gamle Nick Fuentes, som var tilstede og talte før stormingen av Kongressen i januar, er mest kjent som strømmer og ble utestengt fra Youtube i 2020 for å spre hatytringer. Det amerikanske justisdepartementet har betegnet ham som en hvit makt-ideolog. Nå er han ansatt i satben til Kanye West i jakten på Det hvite hus i valget i 2024.

Den siste tiden har motemerkene Adidas, Gap og Balenciaga avsluttet samarbeid med West, etter at han har kommet med antisemittiske uttalelser. Det samme gjelder også advokatene hans, plateselskapet, agenturet CAA og banken JPMorgan.

Politisk journalist og kommentator Henrik Heldahl på AmerikanskPolitikk.no, har ikke tro på at Kanye West blir en viktig aktør ved valget i 2024.

– Jeg tolker dette som et personlig stunt West holder på med, som ikke vil få stor innvirkning på det politiske landskapet i 2024, sier han til Dagsavisen.

West lanserte sitt presidentkandidatur i forrige uke. Han stilte også ved valget i 2020 og fikk 60.000 stemmer fordelt på de tolv delstatene der han kvalifiserte seg. Heldahl ser foreløpig ingen grunn til at neste valg blir annerledes.

– Jeg tror ikke han blir en seriøs kandidat eller at han kommer noen vei med valgkampen, sier han.

[ Republikansk valgstyre i Arizona nekter å godkjenne valget ]

Middagsbesøk hos Trump

For bare noen dager siden hadde West, som nå kaller seg Ye, Fuentes med seg på et middagsbesøk hos tidligere president Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Trump fikk mye tyn for å ha tatt ham imot, men forsvarte seg med at han ikke hadde hørt om ham, skriver NTB.

Fuentes tar seg fri fra strømmingen av sitt ytre høyreprogram for å bistå med Wests kampanje for å stille som presidentkandidat.

Han blir da kollega av Milo Yiannopoulos, tidligere redaktør i ultrakonservative Breitbart News og nå ansatt på kontoret til kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene, som har sagt at innretninger i verdensrommet som samler energi fra solen, eid av jødiske bankierer, kan ha vært årsaken til skogbrannene i California.

Under middagen i Mar-a-Lago ba West Trump om å bli hans visepresidentkandidat, et tilbud som ikke falt i god jord hos Trump. West forteller at Trump begynte å skrike til ham over bordet og ropte at han ville bli en taper.

[ – Kineserne ser ingen ende på det ]