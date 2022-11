Fire palestinere drept av israelske soldater på Vestbredden

To unge menn ble drept i nærheten av Ramallah, mens en tredje døde av skadene etter å ha blitt skutt i hodet ved byen Hebron, opplyser departementet tirsdag. En fjerde palestiner ble drept etter å ha kjørt ned en israelsk soldat.

Den israelske hæren har bekreftet at soldater flere steder har skutt mot personer som kastet stein og hjemmelagede eksplosiver mot israelske soldater. Hendelsen ved Hebron begynte da to patruljekjøretøyer fikk tekniske problemer og måtte stanse. Palestinere skal ha kastet eksplosiver og steiner. Hæren sier også at det ble åpnet ild fra palestinsk side.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa var det en 44 år gammel mann som ble drept ved Hebron, mens de to som ble drept nær landsbyen Kafr Ein ved Ramallah, var brødre på 21 og 22 år. Minst åtte personer ble skadd i hendelsen ved Hebron.

En palestinsk minister beskriver drapet på brødrene som en «kaldblodig likvidering».

Senere på dagen tirsdag ble det meldt at en palestinsk bilist kjørte ned en israelsk kvinne nær et boligfelt nord for Jerusalem. Hæren sier det er snakk om et overlagt angrep og at kvinnen var soldat. Opptak fra sikkerhetskameraer viser at bilen snudde etter påkjørselen og senket farten foran kvinnen som lå på bakken. Så akselererte bilen og kjørte over henne, og kroppen ble slengt opp i lufta.

Politiet satte etter mens de skjøt mot sjåføren. Han ble erklært død på et sykehus i Jerusalem. Han er identifisert som den 45 år gamle Rani Abu Ali fra Beitunia på Vestbredden.

Det har vært flere blodige sammenstøt mellom israelske styrker og palestinere i kjølvannet av bombeaksjonen i Jerusalem i forrige uke, der to israelere ble drept.

