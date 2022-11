Bemannet romfartøy skutt opp i Kina

Oppskytningen skjedde rundt klokken 16 norsk tid.

De tre astronautenes oppdrag er å ferdigstille arbeidet med Kinas nye romstasjon, Tiangong. Når den er ferdig skal et rullerende mannskap på tre jobbe med vitenskapelige eksperimenter og teste ny teknologi. Navnet Tiangong betyr «himmelsk palass».

Besetningen som ble tirsdag ble skutt opp, består av én astronaut som deltok i på en ferd i 2005, samt to som reiser ut i rommet for første gang. De tar over for besetningen som har vært om bord på romstasjonen siden juni.

Kina har tatt opp kampen om hegemoniet i verdensrommet med USA og Russland. Landet har en ambisjon om å sende opp mennesker til månen i løpet av de neste ti årene.

