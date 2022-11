Weinstein velger å ikke forklare seg i rettssak

Det opplyste 70-åringens forsvarer, advokat Mark Werksman, i retten mandag ifølge Variety.

Weinstein er tiltalt for elleve tilfeller av voldtekt og overgrep mot fem kvinner på ulike hoteller i Los Angeles-området mellom 2004 og 2013. Han nekter straffskyld og hevder all seksuell kontakt skjedde med samtykke fra kvinnene.

Rettssaken startet i midten av oktober og er ventet å vare fram til desember. Flere titalls kvinner har vitnet i rettssaken hittil.

70-åringen soner fra før en dom i New York etter at han i 2020 ble dømt til 23 års fengsel for overgrep og voldtekt mot en produksjonsassistent i 2006 og ung skuespiller i 2013. Han har siden anket dommen, og i august ble det klart at saken får en ny runde i retten neste år.

Heller ikke i New York-rettssaken ønsket Weinstein å forklare seg i retten.

Filmprodusenten ble i sin tid regnet for å være blant Hollywoods mektigste menn, men i oktober 2017 sto en lang rekke kvinner fram og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen.

