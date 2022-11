Han bidro til å stoppe masseskytingen i Colorado. Nå uttaler han seg for første gang

– Jeg ville redde familien jeg fant.

Det sier Thomas James til CNN. Han er en av de to mennene som hjalp til med å avvæpne gjerningspersonen under masseskytingen på Club Q i Colorado Springs 19. november. Club Q er et utested for skeive. Dette er første gangen han uttaler seg om sin rolle under angrepet.

Sammen med Richard Fierro, en militærveteran, bidro han til å sette en stopper for masseskytingen mot gjestene på LHBTQ-nattklubben. Fem mennesker ble drept og minst 19 såret i angrepet, ifølge politiet.

James er underoffiser i det amerikanske sjøforsvaret.

– Om jeg kunne fått viljen min, hadde jeg skjermet alle jeg kunne fra hathandlingene som utspiller seg i verden. Men jeg er bare én person, sier han til CNN.

Budskap til skeive ungdommer

– Jeg ønsker å støtte alle som har kjent på smerten og tapet, som de siste årene har vært altfor vanlig. Mine tanker går ut til dem vi mistet 19. november, og de som fortsatt er i ferd med å komme seg etter skadene, sier James.

Han har også et eget budskap til skeive ungdommer.

– Vær modige. Familien din er der ute. Du er elsket og verdsatt. Når du kommer ut av skapet, kom svingende.

James ble selv skadet under angrepet, men tilstanden hans er stabil, ifølge Centura Penrose Hospital i Colorado, som også skriver at James fokuserer på bedring og ikke vil gjennomføre flere intervjuer med mediene på dette tidspunktet.

Gjerningspersonen ble taklet i bakken av Richard Fierro, som var på Club Q den kvelden for å feire en bursdag med familie og venner. Ifølge politiet skal James ha dyttet en rifle utenfor gjerningspersonens rekkevidde, mens Fierro slo til og fikk kontroll på ham.

I samtale med Biden

Kjæresten til Fierros datter, 22 år gamle Raymond Green Vance, er blitt identifisert av myndighetene som en av de drepte i skytingen. Den mistenkte er varetektsfengslet og foreløpig siktet for fem tilfeller av overlagt drap og fem tilfeller av hatkriminalitet mot skeive, ifølge rettsdokumenter.

President Joe Biden skal ha ringt Fierro og hans kone, Jessica, tirsdagen etter skytingen, ifølge en talsperson for Det hvite hus, Karine Jean-Pierre. Biden skal ha forklart at han ønsket å takke Fierro for hans «modige handlinger» og «instinkt til å handle» for å hindre angrepet og redde liv.

Fierro fortalte CNN at han ble «ydmyk» over samtalen.

– Når det kommer til stykket skulle jeg ønske at alle kunne snakke med presidenten, og få den æren. Jeg er en gammel soldat, så for meg er det stort å snakke med en øverstkommanderende, sa han.

Respekt for våpen

Biden skal ha fortalt journalister at han igjen vil forsøke å samarbeide med kongressen for å «bli kvitt angrepsvåpen».

På spørsmål om den nasjonale debatten rundt skytevåpen, sier Fierro at han har respekt for slike våpen fra opplæringen som soldat og at han ønsker å se en annen mentalitet uavhengig av hvor våpendebatten går videre.

– Jeg vil bare at folk skal slutte å ha så mye sinne, sier han og fortsetter:

– Ingen skal trenge å bekymre seg for å bli skutt når de drar på danseklubb, show eller noe annet.

