Belarusisk fredsprisvinner risikerer fengselsdom på tolv år

Bjaljatski, som selv stiftet menneskerettsgruppen, er sammen med flere andre politiske aktivister anklaget for å ha smuglet penger inn i Belarus, penger som angivelig skulle finansiere grupper i den belarusiske opposisjonen.

– De risikerer mellom sju og tolv års fengsel, heter det i en uttalelse fra Viasna.

De opplyser at saken skal opp i retten, men at det ikke er kjent når rettssaken skal begynne. Påtalemyndigheten anklager Bjaljatski og de andre for å ha smuglet summer tilsvarende rundt 2,5 millioner kroner, ifølge Viasna.

Bjaljatskis menneskerettsorganisasjon betyr «vår» på belarusisk og ble stiftet i 1996. Det er landets mest fremtredende menneskerettsgruppe.

Årets fredspris deles mellom Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

Bjaljatski ble fengslet i fjor da president Aleksandr Lukasjenko slo hardt ned på demonstrasjonene mot hans påståtte valgseier.

Derfor blir det Bjaljatskis kone Natallia Pintsjuk som kommer til Oslo i desember for å ta imot Nobels fredspris på hans vegne.

