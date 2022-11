Peru får sin femte statsminister på halvannet år

President Pedro Castillo tok over i juli i fjor, men har hatt en vanskelig tid ved makten. Han har allerede vært forsøkt stilt for riksrett to ganger og etterforskes i seks korrupsjonssaker, blant annet knyttet til familien hans og nære medarbeidere.

Da Chávez, som også har vært arbeidsminister, ble tatt i ed, sverget hun å respektere rettsstaten og gjenopprette maktfordelingene, noe som ble tatt som en hentydning til konflikten mellom presidenten og nasjonalforsamlingen. Innen 30 dager må hun be de nasjonalforsamlingen om en tillitsvotering før hun formelt kan gå inn i sitt nye verv.

Den nye statsministeren granskes også av riksadvokaten for å ha misbrukt stillingen sin til å utnevne folk i sin nære omgangskrets til offentlige stillinger.

