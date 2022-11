Kurdisk militsleder kunngjør stans i kampen mot IS etter tyrkiske angrep

Etter nesten en uke med tyrkiske luftangrep forbereder tyrkerne seg nå på en bakkeoffensiv, ifølge SDF-kommandant Mazloum Abdi. Han sier til pressen lørdag at tyrkisk-støttede syriske opprørere gjør seg klare til å delta i militæroperasjonene.

Ifølge Abdi har tyrkernes luftangrep den siste uka forårsaket alvorlig skade på infrastrukturen i de kurdiskkontrollerte områdene. Militslederen mener Nato-landet Tyrkia utnytter terrorangrepet i Istanbul ved å bruke det som påskudd for å angripe kurdiske stillinger i Syria og Irak.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har selv bekreftet at han planlegger en bakkeoffensiv mot Nord-Syria, men det er uklart når det eventuelt vil skje.

Seks drept

De tyrkiske angrepene er rettet mot de kurdiske gruppene PKK og YPG, som Erdogan anklager for å stå bak angrepet som krevde seks menneskeliv i Istanbul. Både PKK og YPG benekter dette. Sistnevnte utgjør kjernen i SDF, som er alliert med den USA-støttede koalisjonen mot IS.

– Styrkene som samarbeider symbolsk med den internasjonale koalisjonen i kampen mot Daesh, er nå mål for den tyrkiske staten, og derfor har operasjonene stoppet, sier Abdi.

Daesh er et arabisk akronym for den ytterliggående islamistgruppa Islamsk stat (IS), som SDF spilte en sentral rolle i å nedkjempe territorielt i Syria.

– Operasjoner mot Daesh har stoppet, sier Abdi.

Raketter mot USA-base

Få timer tidligere sa det amerikanske militæret at tre raketter ble skutt mot en patruljebase tilhørende den USA-ledede koalisjonens nordøst i Syria. Rakettene i al-Shaddadi i Hasaka-provinsen forårsaket ingen skader, ifølge USA, som ikke sier hvem som mistenkes for å ha avfyrt rakettene.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) påpekte først at rakettangrepet skjedde i et område som før har vært rammet av angrep fra IS-celler. Men lørdag anklaget SOHR Iran-støttede militsgrupper som opererer i SDF-kontrollert område, for å stå bak rakettangrepet mot USAs base.

Proiranske militser har betydelig innflytelse i grenseregionen mellom Syria og Irak.

Fluktforsøk fra al-Hol

– Angrep av denne typen setter koalisjonens styrker og sivilbefolkningen i fare og undergraver den hardt tilkjempede stabiliteten og sikkerheten i Syria og regionen, sier oberst Joe Buccino, talsperson for USAs sentralkommando.

SDF sa fredag kveld at mens tyrkiske droner fløy over leiren Al-Hol, gikk enkelte familiemedlemmer av IS som er internert der, løs på vaktene og klarte å rømme. De ble senere tatt til fange igjen, ifølge SDF, som ikke oppgir hvor mange personer det dreide seg om.

Fengsler og interneringsleirer

Minst åtte vakter ble drept da Al-Hol-leiren ble rammet av tyrkiske luftangrep tidligere i uka, ifølge SDF.

Ifølge FNs oversikt bor det over 50.000 mennesker i leiren, hvorav rundt en femdel er utenlandske statsborgere. De internerte er folk som flyktet da SDF jaget IS ut fra ekstremistgruppas siste syriske territorier i 2019. Mange av dem er barn og andre familiemedlemmer av IS-krigere.

Kurdiske styrker driver mer enn 20 fengsler og interneringsleirer som huser titusenvis av antatte IS-krigere rundt om i det nordlige Syria. Blant fangene er rundt 2.000 utlendinger som hjemlandene nekter å ta imot, hvorav rundt 800 europeere.

