Sveitsisk avis: «Tipper andre rike nordmenn følger etter Dæhlie snart»

Kjell Inge Røkke er en av flere norske rikfolk med ny adresse i Sveits. (Lise Åserud/NTB)

Nå har også sveitserne selv oppdaget at norske rikinger flytter – eller «flykter» – dit for å slippe å betale skatt i Norge.

– De høye skattene hjemme driver dem ut. Det er ikke populært der hjemme, skriver den engelskspråklige avisa Switzerland Times, under overskriften «Norske milliardærer flykter til Sveits».

– Vakkert land

Bjørn Dæhlie vil ikke snakke om skatt. – Sveits er vakkert, sier han. (Terje Pedersen/NTB)

Avisa informerer sine lesere om at rikinger som Kjell Inge Røkke, Francis Stückrath Hay og Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits for å unngå skatt i Norge, men at veldig få vil innrømme at det er grunnen.

– Sveits er et vakkert land. Det minner meg om Norge. Jeg har det fint, sier Bjørn Dæhlie ifølge Switzerland Times.

Avisa legger selv til, for egen regning, at de «tipper andre rike nordmenn følger etter ham snart».

«Midtpunkt» – uten barnehager

Om de tidligere barnehageeierne Hans Jacob og Randi Sundbys flytting til Sveits, som skal ha spart dem rundt 980 millioner kroner i skatt til Norge, skriver Switzerland Times at ekteparet oppgir Sveits som «uslåelig midtpunkt mot andre land».

Men, legger avisa til, ikke uten sarkasme, «de har ingen planer om å åpne barnehager i Sveits».

