Stoltenberg om Tyrkia-offensiv: – Har rett til selvforsvar

– Tyrkia har rett til selvforsvar mot terror, slik også andre Nato-land har operert i Irak og Syria for å bekjempe terror, sier Stoltenberg på et pressetreff fredag.

– Samtidig er det viktig at det som gjennomføres av tiltak fra Tyrkias side er forholdsmessig, legger han til.

Tyrkia startet denne måneden en offensiv mot kurdere i Syria og Irak etter terrorangrepet i Istanbul. Nærmere 500 kurdiske mål i de to landene er angrepet.

Uoversiktlig situasjon

Offensiven er rettet mot Kurdistans arbeiderparti PKK og den syriskkurdiske YPG-militsen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gitt kurdiske militante skylden for den dødelige bombeaksjonen i Istanbul tidligere i november.

Stoltenberg viser til at både Nato, EU og andre har PKK på sin liste over terrororganisasjoner.

– Vi vet at de opererer ut fra områdene utenfor Tyrkias grenser, sør for grensene mot Irak og Syria, sier Stoltenberg.

– Det er en ekstremt sammensatt og uoversiktlig situasjon i disse områdene. Det er dels grupper som Nato-land har samarbeidet med i kampen mot IS, og dels grupper som er ansvarlige for terrorangrep mot Tyrkia. Derfor er det veldig viktig at Tyrkia ikke gjør noe som undergraver det vi har oppnådd i kampen mot IS.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger seg på samme linje som sin tidligere sjef.

– Dette er foreløpig ikke et tema som er oppe til diskusjon i Nato, men Tyrkia har en del sikkerhetsutfordringer som vi skal lytte til og forstå, sier Støre til NTB.

Tipper Tyrkia ratifiserer

I Nato er manges øyne rettet mot Tyrkia også av andre grunner. Etter at Ungarn denne uken lovet å si ja til svensk og finsk Nato-medlemskap neste år, er det kun Tyrkia som ikke har villet godkjenne de to landenes søknader.

Ifølge Stoltenberg er det foreløpig ingen tegn til at den tyrkiske offensiven påvirker denne prosessen.

– Uavhengig av den vanskelige og krevende situasjonen vi ser nord i Syria og Irak, må ikke det påvirke medlemskapsprosessen for Finland og Sverige, sier Stoltenberg.

– Også Tyrkia erkjenner at Sverige og Finland har tatt viktige skritt i retningen de ble enige om i sommer på toppmøtet i Madrid.

– Så jeg tipper også Tyrkia ratifiserer, men akkurat når tør jeg ikke å si.

