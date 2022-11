Svenske medier: Spionasjemistenkt russisk kvinne løslatt

Den svenske påtalemyndigheten opplyser om løslatelsen i en pressemelding. Mistankene mot kvinnen består, og senest klokka 12 fredag må aktor beslutte om også mannen skal løslates. Hvis ikke må han begjæres varetektsfengslet.

Sikkerhetspolitiet Säpo har ikke identifisert de mistenkte, men ifølge blant andre Expressen dreier det seg om et russisk ektepar i 60-årene. De ble pågrepet i en større politiaksjon i et velstående villaområde grytidlig tirsdag morgen. To helikoptre fra forsvaret deltok i operasjonen.

[ To spionmistenkte pågrepet i Sverige ]