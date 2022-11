FN: 14.000 personer er så langt arrestert i iranske demonstrasjoner

FNs menneskerettighetsråd holdt torsdag et hastemøte om krisen i Iran og Revolusjonsgardens brutale framferd mot demonstrantene.

Den nylig tilsatte lederen for rådet, Volker Turk, åpner møtet som ble innkalt på initiativ fra Tyskland og Island. Over 50 land støtter utspillet.

– Svimlende høyt

– Ut ifra det vi vet, har rundt 14.000 personer, inkludert barn, så langt blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjonene. Dette er et svimlende høyt antall, sa Turk. Han la til at maktbruken er utenfor enhver proporsjon og at den må opphøre umiddelbart.

– De gamle metodene til de som har makt, fungerer rett og slett ikke, sa Turk.

Iran tok kraftig til motmæle under møtet og sa at de vestlige land manglet moralsk troverdighet.

– USA og europeiske land som tok initiativ til dette møtet, har verken moralsk troverdighet til å belære andre land om menneskerettigheter eller innkalle til noen spesialsesjon om Iran, sa nestlederen til visepresidenten for kvinner og familiepolitikk i Iran, Khadijeh Karimi, under møtet i Genève.

Saken fortsetter under videoen

Protestbølge

I over to måneder har det over hele Iran vært en bølge av demonstrasjoner mot presteregimet i kjølvannet av at en ung kvinne døde i moralpolitiets varetekt. Myndighetene har svart på protestene på en svært brutal måte, og så langt har 416 mennesker blitt drept, ifølge Iran Human Rights.

Dette er en overvåkingsgruppe som nøye følger begivenhetene i hjemlandet fra en base i Norge.

Det er også avsagt seks dødsdommer.

[ Dette betyr de iranske spillernes sangnekt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Amnesty: Iran tar i bruk dødsstraff for å slå ned demonstrasjonene ]