UD: Sikkerhetsrådet må konfrontere Russland

– Vi synes det er viktig at Sikkerhetsrådet møtes for å konfrontere Russland med behovet for å stoppe denne forferdelige krigen, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul i en pressemelding i forkant av møtet.

– Disse beviste angrepene på sivile og sivil infrastruktur fører til forferdelige ødeleggelser og sivile lidelser. Denne krigen må stoppes.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om hastemøtet onsdag. Foranledningen er omfattende russiske rakettangrep som har ført til at langt de fleste husstandene i Ukraina mistet strømmen.

Formelt var det USA og Albania som ba om møtet i Sikkerhetsrådet.

