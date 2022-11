Stort tilbakeslag for skotsk uavhengighetskamp

Politikere på begge sider i debatten holdt pusten onsdag formiddag: Storbritannias høyesterett skulle komme med sin avgjørelse på hvorvidt det skotske parlamentet har myndighet til å tilrettelegge for en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet uten godkjennelse av den britiske regjeringen.

Onsdag kom svaret: Skottland kan ikke selv beslutte å holde folkeavstemning om uavhengighet.

Dette var også det mest sannsynlige resultatet. Dette vil gjøre kampen for en ny folkeavstemning langt vanskeligere for skotske nasjonalister enn de hadde håpet.

Ville ha avstemning i 2023

Skottland hadde en folkeavstemning om uavhengighet i 2014, og den gang svarte 55 prosent av skottene nei til uavhengighet, mens 45 prosent stemte ja. Da snakket mange om at det var et spørsmål som kom opp kun én gang i løpet av en generasjon. Men Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), som har uavhengighet som sin kjernesak, har ikke lagt vekk drømmen, og nå har Skottlands førsteminister, SNP-leder Nicola Sturgeon, satt saken på agendaen igjen.

Hun kunngjorde 28. juni at den skotske regjeringen ønsker å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia 19. oktober 2023. Tidligere i juni lanserte hun en kampanje for å berede grunnen for en ny folkeavstemning. Spørsmålet skal være: «Skal Skottland bli et selvstendig land?» Sturgeon gikk dermed et stort og konkret skritt i retning av en ny folkeavstemning. I det skotske parlamentet er det nå flertall blant representantene for en folkeavstemning. I tillegg til SNP støttes det av De grønne i spørsmålet. De har til sammen 72 av 129 plasser. Sturgeon mener dette gir et «klart demokratisk mandat».

Vil bli viktig valgsak

Men britiske regjeringer har understreket at det er opp til den britiske regjeringen å gi tillatelse til slike folkeavstemninger. I 2014 sa Storbritannias daværende statsminister David Cameron ja til å la skottene arrangere en folkeavstemning, fordi SNP hadde flertall i det skotske parlamentet. Senere har britiske statsministere vært imot en ny folkeavstemning.

Den skotske regjeringens advokat ba derfor Høyesterett om å vurdere om det er lovlig å holde en ny folkeavstemning uten tillatelse fra regjeringen i Storbritannia.

Sturgeon har tidligere sagt at dersom retten finner at det ikke er innenfor loven, vil neste valg til det britiske parlamentet, som er ventet i 2024, i praksis vil bli en folkeavstemning om uavhengighet i Skottland, der denne saken vil være enerådende for SNP. Dersom SNP vinner storseier basert på dette, håper teamet rundt Sturgeon at det skal være nok til at den britiske regjeringen gir etter og tillater folkeavstemning.

