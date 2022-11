Politiet: Fire kinesiske arbeidere drept på marihuanafarm i Oklahoma

Det dreier seg om tre menn og en kvinne, som ble funnet drept på en gård 90 kilometer nordvest for Oklahoma City søndag kveld lokal tid. Et femte offer er skadd og fraktet til sykehus.

Politiet i delstaten sier at etterforskningen er i et tidlig stadium, og at pårørende ikke er varslet grunnet betydelige språkproblemer.

Tirsdag kveld skriver lokale myndigheter i Oklahoma at personen de mener står bak, er pågrepet uten dramatikk. Gjerningspersonen navngis som Wu Chen, og videre heter det at han ble pågrepet av politiet i Miami Beach.

Pågripelsen skjedde etter at noen gjenkjente bilskiltet hans, heter det videre. Chen kommer til å bli siktet for drap og drapsforsøk og begjært utlevert til Oklahoma.

– Basert på etterforskningen så langt, ser ikke dette ut til å være en tilfeldig voldshandling, sa politiet i en tidligere kunngjøring. Det foreligger ingen opplysninger om hvordan de kinesiske statsborgerne er drept.

[ Støre havner langt nede i internasjonal måling ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen