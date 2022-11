Er hun neste ledd i Nord-Koreas dynasti?

Forrige uke gjennomførte Nord-Korea en test av det som skal ha vært en såkalt ballistisk langdistanserakett (ICBM), etter flere missiltester de siste ukene. Til stede var Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, og med seg hadde han kona Ri Sol-ju. Men også parets datter var med, viser bilder fra det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Bildene av datteren og Kim har i etterkant fått mer oppmerksomhet enn rakettoppskytingen, selv om det skal være snakk om regimets kraftigste ICBM så langt, som antas å kunne treffe mål i USA, ifølge BBC. Blant spørsmålene i ettertid, er hvorvidt datteren er utpekt som Kims etterfølger. Eksperter mener at dette er en av de første offisielle bekreftelsene på at han har en datter.

Ifølge sørkoreansk etterretning heter hun Ju Ae, skriver The Guardian. Hun ble først nevnt av den tidligere amerikanske basketspilleren Dennis Rodman etter at han var på et kontroversielt besøk hos Kim-familien i 2013. Ju Ae er ifølge ryktene Kim og konas andre av tre barn – de skal ha en sønn og en datter til, og Ju er ifølge etterretningen rundt ti år gammel. Andre kilder sier at hun er 12 eller 13. Det er også uenighet om Ju Ae er Kims eldste barn, eller om hun er nest eldst.

Flere spørsmål

Datteren og Kim ble uansett avbildet sammen, hånd i hånd, ved missilet. Lite er kjent om privatlivet til Kim Jong-un, og bildene med datteren har vekket interesse blant Nord-Korea-analytikere og andre. Blant spørsmålene er hvorvidt hun er utpekt som farens etterfølger og med det etter planen en dag skal styre Nord-Korea. Andre spørsmål er hvorfor regimet valgte dette tidspunktet for å kunngjøre at hun finnes, og hva bildene og missiltesten sier om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.

Kim Jong-un hadde med seg datteren på inspeksjon av et missil ved flyplassen i Pyongyang 18. november, ifølge bildet fra Nord-Koreas myndigheter. (朝鮮通信社/AP)

Ifølge statlige medier er datterens tilstedeværelse med på å understreke at regimets kjernefysiske avskrekking har som mål å beskytte landets barn fra et amerikansk angrep. Våpenlagrene ble omtalt som «monumenter som skal gå i arv til etterkommerne i generasjoner». Eksperter spekulerer likevel på om Kim har begynt å tenke på hvem som skal overta etter ham. Han er i slutten av 30-årene, men har hatt helseutfordringer tidligere.

Michael Madden, Nord-Korea-ekspert ved Stimson Center i Washington, sier til BBC at den offentlige opptredenen kan være Kims måte å vise at fjerde generasjon i dynastiet kommer fra ham. I september sa flere eksperter at datteren ble avbildet i en video da Nord-Korea markerte sin nasjonaldag, men det var spekulasjoner og ble ikke bekreftet fra offisielt hold.

Nord-Koreas nest mektigste

Andre analytikere er imidlertid usikre på om den politiske eliten i regimet vil akseptere en kvinnelig leder, selv om hun er tippoldebarn av Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung.

Leonid Petrov, Nord-Korea-ekspert ved International College of Management i Sydney er blant dem som mener det er lite sannsynlig, skriver The Guardian. Men hvis det skulle skje, mener han at det mest sannsynlige valget av etterfølger ville vært Kims søster, Kim Yo-jong, ofte omtalt som Nord-Koreas nest mektigste. Tirsdag advarte hun USA at landet vil stå overfor en «mer fatal sikkerhetskrise» hvis de fortsatte å jobbe for å få FN til å fordømme den nylige missiltesten.

Kim Yo-jong, søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, omtales som Nord-Koreas nest mektigste. Her er hun avbildet i 2019. (JORGE SILVA/AFP)

– Hvis Kim Jong-un ikke har en mannlig etterfølger, vil det åpne opp for muligheten at Kim Yo-jong overtar topplasseringen i det nordkoreanske lederskapet, sier Petrov, som også legger til at det ikke har vært mulig å bekrefte hvor mange barn Kim har.

Han mener imidlertid at det er mer sannsynlig at en gruppe vil overta lederskapet etter Kim. Kim-dynastiet har styrt Nord-Korea i mer enn 70 år.

– Kim Jong-un er fortsatt relativt ung, så for å vise et image som en omsorgsfull far og velmenende leder, tok han med seg sin lille datter for en fotomulighet ved ICBM-oppskytingsstedet, sier Petrov til avisa.

Sender en beskjed

At Kim velger å vise fram datteren til verden nå, kan være med mål å sende en internasjonal beskjed om at det nordkoreanske regimet er her for å bli, sa Soo Kim, en tidligere CIA-analytiker som nå er tilknyttet tankesmia RAND Corporation, til nyhetsbyrået AFP lørdag. Hun sa at Kim kan ha mer enn en sønn.

– Det er ikke sikkert det er tilfellet at han introduserer Ju Ae som sin offisielle etterfølger, men siden hun, sammen med sine mannlige søsken, vil bære Kims arv videre, gir det mening at Kim introduserer et av barna sine for folket, sier hun.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un, datteren og kona Ri Sol-ju dagen da landet gjennomførte ny rakettest. Bildet kommer fra Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA. (KCNA/Reuters)

Soo Kim trekker fram at Kims barn uansett er ganske unge, og med farens alder tatt i betraktning, er han neppe klar til å overlate styringen til dem. Mest av alt var datterens opptreden ved oppskytingen ment å sende en beskjed til både nordkoreanere og resten av verden, nemlig at et Nord-Korea med atomvåpen er her for godt, sier hun.

Strengt regime

Flere ganger de siste årene har Nord-Korea raslet med sablene og gjennomført missiltester, og de har kommet med trusler overfor både Sør-Korea og USA i forbindelse med en felles militærøvelse de to landene gjenopptok tidligere i november. Asiaforsker Stein Tønnesson ved institutt for fredsforskning (Prio) sa at det hadde vært ventet at Nord-Korea kom til å skyte opp veldig mange raketter i år. Tønnesson sa til Dagsavisen at han var veldig engstelig for en eventuell ny nordkoreansk atomprøvesprengning.

Nord-Korea omtales ofte som et lukket regime, og styresmaktene har streng kontroll over informasjonen som kommer ut. Uavhengige medier er forbudt, det samme er grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og religionsfrihet, oppsummerer Human Rights Watch. Frykt for kollektiv straff brukes for å stilne motstemmer. I en FN-rapport fra 2014 anklages regime for menneskerettighetsbrudd, deriblant drap, slaveri, tortur, fengsling og voldtekt. Nord-Korea har gjentatte ganger avvist funnene.

Kim Jong-un tok over styringen av Nord-Korea da faren hans, Kim Jong-il, døde i 2011. Før Kim Jong-il, ble Nord-Korea de første 46 årene etter grunnleggingen styrt av kommunistlederen Kim Il-sung.

I et bilde fra regimet i Nord-Korea rir landets leder Kim Jong-un på en hvit hest ved Paektufjellet i 2019. Fra offisielt nord-koreansk hold hevdes det at Kims far, Kim Jong-il, ble født i en geriljaleir ved fjellet. Andre kilder sier han ble født i Sibir. (朝鮮通信社/AP)

Flere myter om Kim-dynastiet har versert. Blant dem myten om at den mangeårige diktator Kim Jong-il ble født i et fjellområde, samme sted som man mener at den første grunnleggeren av det koreanske samfunn ble født, sa Geir Helgesen, direktør og seniorforsker ved nordisk institutt for Asiastudier i København, til VG i 2011.

