Bolsonaro bestrider valgresultatet og ber om at stemmer blir skrotet

Bolsonaros advokater viser til en programvarefeil som uavhengige eksperter nyhetsbyrået AP har snakket med, sier ikke har noe med gyldigheten av valgresultatet å gjøre.

Om stemmene skrotes, vil Bolsonaro stå igjen med 51 prosent av de gjenværende stemmene, og dermed bli gjenvalgt, sa Marcelo de Bessa, advokaten som leverte inn klagen på presidentens vegne, tirsdag.

Valdemar Costa, som leder Bolsonaros parti, sa at partiets gjennomgang har avdekket at alle maskiner som er produsert før 2020, nesten 280.000 – eller 59 prosent av maskinene som ble brukt i andre valgrunde – manglet ID-numre i de interne loggene.

Det ble ikke lagt fram noen forklaring på hvordan dette skal ha påvirket valgresultatet, men de to ber valgmyndigheten om å nulle ut alle stemmer som ble gitt via maskinene.

Umiddelbart kom leder Alexandre de Moraes i landets øverste valgdomstol med en kjennelse der det het at domstolen ikke vil vurdere klagen med mindre partiet legger fram en justert rapport der også resultatet fra den første valgrunden 2. oktober blir inkludert.

Saken fortsetter under videoen

Eksperter: Påvirker ikke resultatet

Landets valgmyndighet har allerede utropt ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva som valgvinner, og framtredende politikere, blant dem flere Bolsonaro-allierte, har sagt at valgresultatet er endelig.

Programvarefeilen var ukjent, men eksperter sier at den ikke har påvirket valgresultatet.

Hver enkelt av maskinene kan lett identifiseres på andre vis, som via byen og valgdistriktet, ifølge Wilson Ruggerio, som er professor i datateknikk og digitale systemer ved universitetet i São Paulo.

Diego Aranha, som er førsteamanuensis i systemsikkerhet ved universitet i Aarhus og har deltatt i offisielle sikkerhetstester av Brasils valgsystem, sier seg enig.

– Det underkjenner ikke påliteligheten eller troverdigheten på noe vis. Det essensielle som garanterer sikkerheten, er den digitale signaturen til hver enkelt maskin, sa han.

Selv om maskinene ikke har individuelle ID-numre i sine interne logger, står disse på de utskrevne oversiktene som viser summen av alle stemmene som er gitt for hver av kandidatene, ifølge Aranha. Han la til at feilen ble oppdaget på grunn av valgmyndighetens innsats for å gjøre valgprosessen mer åpen.

[ Nytt Trump-nederlag i Høyesterett ]

Knepent tap

Bolsonaro tapte med mindre enn 2 prosentpoeng mot Lula, den knappeste marginen siden Brasil igjen ble et demokrati i 1985.

Siden har han ikke eksplisitt sagt at utfallet skyldes fusk, men han har heller ikke erkjent nederlag eller gratulert Lula.

I mer enn ett år i forkant av valget hevdet Bolsonaro at Brasils elektroniske valgsystem er sårbart for valgfusk, uten å legge fram beviser.

I byer rundt om i Brasil har Bolsonaro-støttespillere demonstrert mot resultatet, som de sier skyldes fusk, og bedt militæret om å gripe inn.

Bolsonaros stabssjef har imidlertid sagt at presidenten har godkjent overgangen til en ny regjering.

[ Ny krisemåling for Ap: 15,4 prosent ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Etter 20 år var det håp i Afghanistan, men vi mistet alt på én dag ]