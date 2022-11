USAs høyesterett gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger til Kongressen

Det skjer etter en juridisk dragkamp som har pågått i tre år.

Domstolen avviste uten kommentarer begjæringen fra Trump om en kjennelse som skulle hindre Finansdepartementet i å utlevere skattemeldingene, som gjelder for seks år.

De omstridte dokumentene omfatter skattemeldinger og informasjon om noe av ekspresidentens næringsvirksomhet. Under Trumps tid som president nektet departementet å frigi disse papirene.

Biden-administrasjonen sa med henvisning til føderale rettsregler at komiteen hadde rett til innsyn i enhver skattebetalers innsendte opplysninger, inkludert presidentens.

Nå skal dokumentene overleveres kontrollkomiteen i Representantenes hus, der demokratene har flertall.

Lavere rettsinstanser har tidligere sagt seg enig i komiteens oppfatning om at den har vidtrekkende autoritet for å få innsyn i skattemeldinger. Påstander fra Trump og hans advokater om at komiteen bare ville ha dokumentene for at de skulle offentliggjøres, ble ikke tatt til følge.

