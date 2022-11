Iran sier de har begynt å lage høyanriket uran

Landet varslet i april i fjor at de ville anrike uran til 60 prosent. Alt over 20 prosent er regnet som høyanriket uran. Ikkespredningsavtalen tillater alle land å fremstille høyanriket uran, men atomavtalen med Iran fra 2015 setter en grensen på 3,67 prosent for Iran.

Tidligere har Iran anriket uran med en renhetsgrad på 19,5 prosent.

Til produksjon av atomvåpen brukes det vanligvis uran anriket til 90 prosent. Den amerikanske tankesmia Institute for Science and International Security sier uran anriket til 60 prosent kan brukes til prøvesprengninger under bakken eller en enkel atombombe, noe som vil gjøre Iran til en atommakt. 60 prosent uran kan også raskt anrikes videre til 90 prosent, skriver instituttet.

