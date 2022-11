Belgia mangler ovner til narko-brenning

– Vi har problemer med for liten ovn-kapasitet, sier Francis Adyns til nyhetsbyrået AFP, på vegne av de belgiske tollmyndighetene.

Grunnen til at Belgia trenger flere ovner, er at landet oversvømmes av narkotika. Særlig i havnebyen Antwerpen har narkopolitiet og tollerne full hyre. Antwerpen er et viktig importhavn for ulovlige substanser, ikke minst kokain fra Latin-Amerika.

Så langt i år har belgiske tollere beslaglagt over 100 tonn kokain, skriver The Guardian. Rekorden, fra i fjor, var på 89,5 tonn.

Ifølge lokale belgiske medier, har tollmyndighetene observert droner de vet tilhører narkogjenger over lagrene der narkotikaen oppbevares før den blir ødelagt. Frykten er at gjengene skal bryte seg inn og stjele tilbake narkotikaen, i verste fall ved bruk av vold.

På grunn av miljøhensyn, må narkotikaen brennes i spesielle ovner. Som det altså er for få av i Belgia per i dag.

