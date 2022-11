Musk kom med bekreftelsen i en melding på Twitter natt til søndag norsk tid.

– Folket har talt, skriver Musk.

Beslutningen er tatt på grunnlag av en avstemning som Musk åpnet for alle Twitter-brukerne ett døgn tidligere.

Avstemningsresultatet viser at 51,8 prosent av Twitter – brukerne vil at Trump får tilbake tilgangen, mens 48,2 prosent har svart at de ikke vil den tidligere presidenten skal få bruke Twitter. Til sammen er det registrert 15.085.458 stemmer i avstemningen.