Presidenten i Kasakhstan ligger an til gjenvalg

Den 69 år gamle presidentens vei til fornyet mandat i det sentralasiatiske landet lå klar etter at en endring i grunnloven åpnet for sju års presidentperioder, mot tidligere fem. Ingen av de fem godkjente utfordrerne så ut til å ha en sjanse.

Valgdeltakelsen ble oppgitt av den sentrale valgkommisjonen til å være 69,3 prosent like før valglokalene stengte klokka 20 lokal tid.

Sikkerhetsmyndighetene opplyste at valget hadde gått rolig for seg, ifølge russiske medier. Bare tre klager er blitt registrert på valgdagen. Rundt 12 millioner mennesker ble bedt om å stemme i landet som grenser til Kina og Russland.

Internasjonale observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) skal først mandag gi sin vurdering av gjennomføringen av valget. OSSE har tidligere kritisert myndighetene for å legge hindre i veien for registrering av kandidater og for mangel på innsyn i hvem som eier landets medier.

Tokajev fikk sin forgjenger Nursultan Nazarbajev fjernet fra makten i 2019 etter rundt 30 år som Kasakhstans leder. I et valg i juli, sterkt preget av brutalitet fra politiets side, ble Tokajev valgt med 70,96 prosent av stemmene.

Tokajev fikk vedtatt endringer i grunnloven og lanserte en rekke reformer etter opptøyer i januar, der over 200 mennesker ble drept. Nazarbajev, som fortsatt har betydelig innflytelse over det som skjer i landet, avga også sin stemme søndag.

