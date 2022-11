– Demokratene må ikke slappe av, de kan ikke hvile

– Mange mener president Biden er for gammel, og var ikke begeistret for at han var presidentkandidat i 2020 heller. Men han ble valgt, og han har utført vellykket politikk, slik jeg ser det, sier Jennifer Leigh Bailey til Dagsavisen.

Hun er professor og USA-ekspert ved NTNU. Hun fortsetter:

– På den andre siden er det et problem at han er eldre, og for meg ser han eldre ut for hver dag som går.

Men i amerikansk partipolitikk er det ingen åpenbar kandidat som kan ta over stafettpinnen som presidentkandidat etter Joe Biden, mener Bailey.

– Derfor har det mye å si hva Biden selv mener, om han skal finne noen som naturlig kan overta, eller om han selv skal stille til valg igjen.

Mangler karisma

– Hvilke kandidater hos Demokratene kan ta over for Biden og utfordre typer som Donald Trump?

– Noen vil trekke fram visepresident Kamala Harris, men mange mener at hun mangler den karismaen folk vil ha i en presidentkandidat, sier Bailey.

Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. (privat)

Hun kommer på et par politikere i det demokratiske partiet som kan finne på å stille til presidentvalg. Blant dem er Gavin Newsom, guvernøren i California.

– Han kan være interessant som fremtidig kandidat. Men også Pete Buttigieg, USAs transportminister. Han er ingen åpenbar kandidat, men utrolig flink til å tale for seg og har høy oppslutning blant folk.

Guvernør Gavin Newsom. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

Kan ikke hvile

– Hva bør Demokratene gjøre før valget i 2024?

– Det er mye snakk om at de ikke er flinke nok til å få fram sitt hovedbudskap, at de må være mer direkte og kampklare enn de har vært til nå, sier Bailey, men avbryter seg selv litt.

– Helt ærlig så synes jeg de burde fortsette med det de gjør. De har klart å fange opp nye og yngre velgere. De burde fortsette med å sikte seg mot de yngre og kvinnelige velgerne, slik de har gjort til nå.

Bailey håper Demokratene ikke lener seg tilbake nå fordi mellomvalget ga dem gode resultater.

– De har to krevende år i vente. Jeg tar det nesten for gitt at Republikanerne kommer til å ta over Representantenes hus, og det gjør ting veldig vanskelig i årene som kommer. Det blir en kamp om presidentplassen og Senatet. Derfor må Demokratene stå fram som et positivt parti med løsninger, og vise hvor ulogiske og urimelige Republikanerne er, sier hun og legger til:

– Demokratene må ikke slappe av, de kan ikke hvile. De må kjempe sterkere enn noen gang, de har ikke noe valg.

