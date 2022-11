Det tilsvarer et område på størrelse med Østerrike og er ti ganger så stort sammenlignet med tiden før krigen startet i februar, skriver redningstjenesten på Twitter fredag.

Landminer har blitt brukt siden konflikten mellom Ukraina og russiskstøttede separatister oppsto i 2014.

I uttalelsen heter det videre at arbeidet med minerydding fortsetter for fullt i regionene Kherson og Mykolajiv. Målet er å få ryddet et 8.000 kvadratkilometer stort område.

