Nancy Pelosi vil gi seg som leder for Demokratene i Representantenes hus

– Tiden har kommet for en ny generasjon å lede Demokratenes partigruppe, sa hun i talen sin. Pelosi har vært leder for Demokratene i Representantenes hus i nesten 20 år.

Hun fortsetter som speaker i Representantens hus fram til den nye forsamlingen trer sammen i januar.

Spekulasjonene om Pelosis politiske framtid har svirret i kjølvannet av mellomvalget der Demokratene som ventet mistet flertallet i Representantenes hus.

Flere har tatt til orde for at 82-åringen burde tre til side og slippe til yngre krefter i partiledelsen.

I mellomvalget sikret Republikanerne flertall i Representantenes hus, og Republikanerens leder i dette kammeret, Kevin McCarthy, ligger an til å bli ny speaker.

I talen sa Pelosi at hun vil fortsette å representere San Francisco i Kongressen.

I sommer og høst har Pelosi fått mye oppmerksomhet, både på grunn av sitt besøk i Taiwan i august, og på grunn av at ektemannen Paul Pelosi ble utsatt for et voldelig angrep i oktober. I talen torsdag takket hun for all støtten hun og mannen har fått etter angrepet.

Saken oppdateres

---

Fakta om Nancy Pelosi

* Født 26. mars 1940 som Nancy Patricia D’Alesandro

* Har en bachelor i statsvitenskap fra Trinity College i Washington D.C.

* 1981-1983: Leder for Demokratene i California

* 1987-: Innvalgt til Representantens hus i Kongressen

* 2002-2003: Innpisker for Demokratene i Representantenes hus

* 2003–2007 og 2011-2019: Mindretallsleder i Representantenes hus

* 2007–2011 og 2019-: Speaker i Representantens hus. Pelosi er første og hittil eneste kvinne i dette vervet.

* Er gift med forretningsmannen Paul Pelosi, paret har fem barn

---