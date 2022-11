Kongressen er splittet: Dette betyr det

Hva har skjedd?

Natt til torsdag norsk tid ble det klart at Republikanerne hadde kommet over den avgjørende terskelen: De hadde sikret seg minst 218 plasser i Representantenes hus, altså minst halvparten av de 435 plassene. Demokratene hadde da fått 211 plasser. Representantenes hus er det ene av Kongressens to kamre. Det andre er Senatet.

Er det fullstendige resultatet klart?

Nei. Torsdag ettermiddag gjensto det avklaring av hvem som får flertall i seks valgdistrikter. Av dem ledet Demokratene i to, Republikanerne i to, mens to er såpass jevne at det er svært usikkert, ifølge en oversikt hos The New York Times. Det ligger uansett an til at Republikanernes flertall blir knapt.

Hva med Senatet?

Der er det klart at Demokratene har sikret seg flertall. Demokratene har 50 seter og Republikanerne 49. Det eneste som gjenstår er å avklare den siste plassen, et sete fra Georgia. Der skal det være omvalg 6. desember. Dersom Demokratene vinner i Georgia, vil de styrke seg ytterligere, med 51/49 i Demokratenes favør. Dersom Republikanerne vinner i Georgia, vil det stå 50/50, men siden visepresident Kamala Harris har en ekstra stemme, vil Demokratene i praksis uansett ha flertall.

Hva har vært situasjonen til nå?

Demokratene har hatt flertall i begge kamre. De har hatt et knapt flertall i Representantenes hus, med 220 seter mot Republikanernes 212 plasser. Senatet har de siste to årene vært delt 50/50 mellom de to partiene, men med demokratisk flertall i praksis siden Kamala Harris har en ekstra stemme.

[ Trump-favoritten Kari Lake tapte ]

Hva betyr det at Kongressen nå blir splittet?

At Republikanerne har fått flertall i Representantenes hus vil gjøre det veldig vanskelig for Demokratene å få gjennom lovgivning, fordi Republikanerne kan blokkere forslag som kommer fra Demokratene. Et republikansk flertall i Representantenes hus kan dessuten ta initiativ til en rekke granskninger og stevninger av Joe Bidens administrasjon. Det kan også stille Biden for riksrett. For å reise en riksrettssak trenger man bare alminnelig flertall i Huset, men det trengs to tredels flertall i Senatet imot for å bli dømt i riksrett.

Men den som blir speaker i Huset, som blir en republikaner, vil også kunne få problemer med å få gjennom lovgivning, siden flertallet vil bli såpass lite. Da skal det få «opprørere» til i eget parti for at det ikke går gjennom.

At Demokratene har flertall i Senatet har redusert problemene for Demokratene noe. Dersom de hadde mistet flertallet der også, kunne det fått betydning for utnevninger og nominasjoner fra Biden, for eksempel til Høyesterett, dersom det skulle bli aktuelt. Det har Demokratene avverget nå.

Den svenske USA-eksperten Dag Blanck sier at Biden lettere får gjennomslag for sin politikk med flertall i Senatet.

– Det er svært viktig. Det gir Demokratene helt andre muligheter til å påvirke lovarbeidet i USA, sa Blanck, som er professor i Nord-Amerika-studier ved universitetet i Uppsala, nylig til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Dersom Representantenes hus vil vedta en lov som Demokratene motsetter seg, blir den sendt til Senatet for godkjenning. Da kan Senatet stemme den ned eller unnlate å ta den opp til behandling, sa han.

Hvem blir speaker i Representantenes hus?

Denne jobben har Nancy Pelosi fra Demokratene hatt til nå. Nå tar Republikanerne over. Kevin McCarthy er leder for Republikanerne i huset, og ligger best an til å få jobben. Men han kjemper nå for å sikre støtte i partiet, siden den ytterste høyrefløyen i partiet er skeptisk til ham. Han vant kampen om å bli leder for den republikanske gruppen onsdag, med 188 mot 31 stemmer.

3. januar skal det stemmes over hvem som skal velges som speaker i Huset. Han må ha minst 218 stemmer, altså over halvparten av alle representantene i huset, for å bli valgt som speaker. Men med kun et tynt flertall for Republikanerne vil han få problemer med å få det, fordi noen av dem ikke vil stemme på ham. McCarthy må ha nesten hele sin partigruppe med seg om han skal bli valgt. Donald Trump har gitt sin støtte til McCarthy, men likevel er det noen av de konservative representantene som ikke vil støtte ham.

[ Demokratene ønsker seg Trump som motstander ]

[ Allierte vender seg bort fra Trump: pengegivere trekker støtten ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen