Biden motsier Zelenskyj angående Polen-raketten

I nattetimene lokaltid landet Biden i Washington etter å ha vært innom klimatoppmøtet i Egypt og G20-møtet i Indonesia.

Der sto blant annet en journalist fra nyhetsbyrået Reuters, som spurte Biden om den mye omtalte raketten som landet i Polen tirsdag kveld. To personer mistet livet i eksplosjonen.

– Jeg spurte Biden om president Zelenskyjs kommentarer om at raketten som landet i Polen, ikke var ukrainsk. Biden sa: Det er ikke det bevisene sier, skriver journalist Jeff Mason på Twitter.

Zelenskyj har insistert på at raketten ikke kom fra Ukraina. Han har også bedt om at ukrainerne får tilgang til åstedet i Polen, samt alle opplysningene som de allierte sitter på.

Både USA, Nato og andre vestlige land har på sin side pekt på at det sannsynligvis var en ukrainsk rakett som slo ned. Nato-sjef Jens Stoltenberg understreket imidlertid at det ikke er Ukrainas feil, og at det er Russland som ene og alene har ansvaret for konsekvensene av krigen.

