USA-ekspert: – Pence er ingen elsket figur blant de største Trump-tilhengerne

– Det er skuffende at Mike Pence ventet til etter valget med å uttale seg om dette.

Det sier Jennifer Leigh Bailey, professor og USA-ekspert ved NTNU, til Dagsavisen. Den tidligere visepresidenten Mike Pence uttalte mandag at ekspresident Donald Trump, hans tidligere sjef, satte Pence, hans familie, og alle som var i Kongressbygningen 6. januar i fjor, i fare. Uttalelsene kom i et intervju med ABC News.

– Jeg mener at presidentens ord var hensynsløse. Det ble klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence til ABC News.

Ansatte i Det hvite hus har senere fortalt at presidenten fulgte dramaet i kongressbygningen på TV, men uten å gjøre noe forsøk på å stanse det som utspilte seg. Nok en gang tvitret han i stedet at valget ble stjålet fra ham. Stormingen kostet fem menneskeliv, og over 50 politifolk ble skadd. Pence forteller at han ble sint på grunn av Trumps tvitring og konstaterer at den daværende presidenten «ikke hadde mot nok til å gjør det som trengtes». I en av Twitter-meldingene omtalte Trump sin egen visepresident som «feig».

Tviler på effekten

Om det hadde påvirket resultatet i mellomvalget dersom Pence hadde uttalt seg om dette tidligere, er vanskelig å si, mener Bailey.

– Pence er ingen elsket figur blant de største Trump-tilhengerne. Han er en forræder i deres øyne, og Trump selv kalte ham feig.

Mange sa de var ute etter å henge Pence da Kongressen ble stormet 6. januar i fjor. De folkevalgte var da i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Donald Trump hadde bedt Pence gripe inn og stoppe prosessen, noe han ikke hadde noen mulighet til å gjøre. Pence hadde kun en seremoniell rolle.

Pence har ingen høy status blant Trump-tilhengere, gjentar Bailey. Derfor tror hun ikke at Pence ferske uttalelser om Trump vil påvirke hans oppslutning i særlig grad.

– De som er skeptiske til Trump er skeptiske fra før, og de som elsker ham gjør nok det fortsatt, uavhengig av Pence sine uttalelser, sier Bailey.

Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. (privat)

[ Mike Pence: Trump var hensynsløs ]

– Han har ingen karisma

– Hvorfor tror du at Pence valgte å vente til etter mellomvalget med å uttale seg om dette?

– Det må ha vært strategisk, fordi han var redd for å stille partiet i fare før valget. Det er mange som ikke har forstått seg på Pence. Han ble truet, hans liv ble satt i fare, og så har han ikke hatt noe å si om det. Det har lenge vært et stort mysterium.

– Han har vært en stor del av årsaken til at prosessen etter Kongress-stormingen gikk videre og at en gransking ble gjennomført. Han nektet å ta for seg rollene Trump ga ham, og får ros for det. Men hvorfor var han tøff nok til det, og ikke tøff nok til å si noe etterpå?

I et nytt utdrag fra intervjuet med ABC News får Pence spørsmål om han vil stille som presidentkandidat selv i 2024, og sier han og familien vurderer dette sterkt.

– Tror du at du kan slå Donald Trump?

– Det får andre bestemme, og det er opp til oss om vi vil teste det.

Bailey har lite tro på at Pence kan være en aktuell kandidat satt opp imot Trump.

– Det tviler jeg veldig på. Han har ingen karisma slik jeg ser det, sier hun.

Skal hun likevel se på sjansene til Pence som en eventuell president, vil hun trekke frem én ting spesielt:

– Han er veldig religiøs, og har en kristen bakgrunn. Det har ikke Trump. Det er en vag mulighet for at Pence kan trekke stemmer fra religiøse grupper i USA, som vil ha ham fremfor Trump. Det kan bidra til å gi ham stemmer, men jeg tviler veldig på det, sier Bailey.

[ Han spådde rød nedtur i USA-valget: – Jeg er ingen Nostradamus ]

Tror Trump kan reise seg

Når det gjelder Trumps fremtid i det republikanske partiet, tror Bailey det er sannsynlig at han kan slå tilbake som vinnerkandidat.

– Det er helt mulig, det. Mange snakker om å ta avstand fra Trump, men så har vi DeSantis (Ron DeSantis, guvernør i Florida), som på mange måter er samme type, og ikke noe særlig bedre for verden eller USA. Spørsmålet er om de vanlige velgerne som støtter Trump, er klare til å gi velge ham bort til fordel for DeSantis. Det avhenger totalt av hvor sterk han er og hvor stor oppslutning han har og får blant vanlige velgere i partiet.

– Republikanerne har hatt et svakt mellomvalg. Kommer de til å stake ut en ny kurs nå, tror du?

– Det tviler jeg på. Jeg tror det er liten sjanse for at Demokratene kan overta. Det ser bra ut på overflaten for Demokratene i dag. De har vunnet nøkkelstillinger, men det er ofte veldig tynne marginer.

I delstaten Arizona, som er en av delstaten med flest Trump-tilhengere, tapte Republikanerne.

– Det var godt for Demokratene, men ser man nærmere på det, ser man at Katie Hobbs vant med 20.000 stemmer mer enn Kari Lake, ut av totalt tre millioner. Det betyr at Republikanerne fortsatt har mange tilhengere, selv radikale kandidater som Kari Lake, som var nære på å vinne guvernørtittelen i Arizona.

– Jeg tror at Republikanerne kommer til å konkludere med at taktikken deres til nå har vært feil, men at de med mindre justeringer, og ved å fortsette med hovedbudskapene- og ideene sine, kan vinne, sier Bailey.

[ Trump går til angrep på DeSantis ]

[ Trump-favoritten Kari Lake tapte ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen