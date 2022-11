Stoltenberg om Polen: Ingen indikasjon på et overlagt angrep

– Det er ingen indikasjoner på at dette var resultatet av et overlagt angrep. Det er ingen indikasjoner på at Russland planlegger militære angrep mot Nato, sa Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

– En gransking av denne hendelsen er pågående, og vi må vente på et endelig svar fra den.

Nato holdt onsdag formiddag et krisemøte om hendelsen i Polen, som skjedde tirsdag kveld.

Ukrainsk rakett

Ifølge Stoltenberg viser de foreløpige undersøkelsene at det trolig en ukrainsk rakett som forårsaket eksplosjonen, men han er tydelig på at han ikke legger skylden på Ukraina.

– La meg være tydelig: Dette er ikke Ukraina sin feil. Russland bærer ansvaret for da de fortsetter sin ulovlige krig mot Ukraina.

– Det skjedde samtidig som Putin lanserte en ny bølge rakettangrep på ukrainske byer, som rammet infrastruktur og sivile ukrainske mål. Det er i seg selv en farlig situasjon, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg sa også at Nato har sendt sine kondolanser til Polen.

Artikkel 4

Stoltenberg sier at Nato-medlemslandet Polen ikke har bedt om et møte i tråd med Nato-traktatens artikkel 4.

Artikkel 4 utløses når et Nato-land mener deres sikkerhet, politiske uavhengighet eller territorielle integritet er truet. I forbindelse med eksplosjonen som tok to menneskeliv i Polen tirsdag, varslet Polen at de vurderte å utløse artikkel 4.

Onsdag bekrefter Stoltenberg at Polen ikke har bedt om et møte for å utløse artikkel 4, da de foreløpige undersøkelsene viser at det tyder på at det var en ukrainsk luftvernrakett avfyrt for som beskyttelse mot russiske angrep som forårsaket eksplosjonen.

