NTB erfarer: Nato mener ingenting tyder på at Polen-hendelsen var en villet handling

Nato-sjef Jens Stoltenberg har onsdag formiddag kalt inn til et krisemøte om raketten som tirsdag tok livet av to personer i Polen.

Ifølge Polen skal det være snakk om en russisk rakett som traff landsbyen Przewodów, drøyt 6 kilometer fra grensa til Ukraina, tirsdag ettermiddag.

USAs president Joe Biden har derimot antydet at raketten kan ha vært en luftvernrakett fra Ukraina.

NTB erfarer at Natos oppfatning er at ingenting tyder på at det er snakk om en villet handling.

Polen har i etterkant av hendelsen vurdert å utløse Nato-paktens artikkel 4, som sier at Nato-landene skal rådslå med hverandre når sikkerheten til et av landene er truet. Dette har Polen foreløpig ikke bedt om, opplyser en Nato-kilde til NTB onsdag formiddag.

